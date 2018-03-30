В Севастополе в районе железнодорожного вокзала активизировался оползень

Существует опасность для железнодорожных путей, линии электропередачи и других важных объектов. Об этом СМИ сообщил ведущий геолог «Крымгеологии» Алексей Фёдоров.

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Как пишет ForPost, в конце марта 2018 года на водоразделе между улицей Тенистой и железнодорожными путями севастопольского железнодорожного вокзала производились земляные работы с выемкой грунта в котлованах на двух уровнях. Грунт не вывозился, а сбрасывался на западный склон водораздела к северо-востоку от железнодорожного депо. На этом склоне в 1969 году геологами-оползневиками был выявлен оползень напротив депо (№ 923 в Кадастре оползней Крыма — прим.) и обвалоопасный участок севернее оползня. На то время деформаций оползневого характера на этом участке не было, — рассказал Алексей Фёдоров.

Однако сейчас из-за земляных работ на склон выгрузили около трёх тысяч тонн грунта. В результате произошла перегрузка склона, что привело к возникновению оползня.

По словам ученого, ориентировочный размер оползня 65 м по ширине и до 40 м по оси. Под угрозой — часть гаражей и жилой дом, подпорная стена в основании склона, железнодорожные пути, опора контактной сети.

Вечером 28 марта Алексей Фёдоров осмотрел место схода оползня и пришёл к выводу, что резервный железнодорожный путь уже ушёл в сторону, по гаражам и подпорной стене пошли трещины. Об этом учёный сразу сообщил в управление инфраструктуры Крымской железной дороги.