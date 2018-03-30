Очевидцы: на трассе Калининград — Правдинск водитель выпрыгнул на ходу из загоревшегося автомобиля

Очевидцы: на трассе Калининград — Правдинск водитель выпрыгнул на ходу из загоревшегося автомобиля

На трассе Калининград — Правдинск водитель вынужден был на ходу покинуть автомобиль, который неожиданно воспламенился. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».