Очевидцы: на трассе Калининград — Правдинск водитель выпрыгнул на ходу из загоревшегося автомобиля
На трассе Калининград — Правдинск водитель вынужден был на ходу покинуть автомобиль, который неожиданно воспламенился. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».
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