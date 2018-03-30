Дело бывшего главного архитектора Ростова направили в суд

Заместитель генерального прокурора России утвердил обвинительное заключение. Теперь материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры России.

По версии следствия, чиновник превысил должностные полномочия при вынесении разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. В результате одна из коммерческих организаций города незаконно получила право выкупа пяти земельных участков по льготной цене, многократно ниже их рыночной стоимости. Рыночная стоимость участков составляет более 88 миллионов рублей.