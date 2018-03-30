В Ростове оцепили три вокзала
На территории работают сотрудники Росгвардии и взрывотехники.
На территории работают сотрудники Росгвардии и взрывотехники.
В
«Везде ОМОН, взрывотехники. Никого не пропускают», — пишет очевидец в популярном паблике. В прикрепленном видео можно наблюдать, что на Привокзальной площади припарковано больше количество полицейских автомобилей.
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