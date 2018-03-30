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09:26 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове оцепили три вокзала

На территории работают сотрудники Росгвардии и взрывотехники.

В Ростове-на-Дону вечером 29 марта была оцеплена территория сразу трех вокзалов. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Речь идет о железнодорожных вокзалах Ростов-Главный и Ростов-Пригородный, а также Главном Автовокзале на проспекте Сиверса.

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«Везде ОМОН, взрывотехники. Никого не пропускают», — пишет очевидец в популярном паблике. В прикрепленном видео можно наблюдать, что на Привокзальной площади припарковано больше количество полицейских автомобилей.

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