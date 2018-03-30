В Ростове оцепили три вокзала

В Ростове-на-Дону вечером 29 марта была оцеплена территория сразу трех вокзалов. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Речь идет о железнодорожных вокзалах Ростов-Главный и Ростов-Пригородный, а также Главном Автовокзале на проспекте Сиверса.