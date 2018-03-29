Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети»
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Сын Боярской и Матвеева растрогал соцсети своим подарком (фото)
Управляющая кемеровским ТЦ объяснила закрытые двери в кинотеатре
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Мэр где?: Путин возмущен отсутствием главы Кемерова на совещании
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
СМИ: в Петербурге горит крупнейший универмаг ДЛТ
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Экс-ведущая «Орла и решки» сделала ринопластику
Поклонники считают, что 50-летняя Алика Смехова выглядит на 35
Как эмпатия может навредить работе
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
1660-летие Гари Олдмана
29 марта, источник: Интерфакс

В Волоколамском районе объявлен режим повышенной готовности к ЧС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Режим повышенной готовности к ЧС введен в Волоколамском районе Московской области, заявил и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев в четверг.

Источник: РИА "Новости"

«На заседании КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям в Волоколамске — ИФ) было принято решение о поэтапном вводе режима ЧС. Введен режим повышенной готовности. Завтра заседание областной комиссии. Мы будем запрашивать силы и средства на областном уровне. В том числе и финансовые, чтобы быстрее реагировать и помогать людям», — сказал Вихарев журналистам.

Ситуация зашла слишком далеко. Местная власть и, конечно, сам полигон создал эту проблему — не выполнялись элементарные требования экологической безопасности, не соблюдались технологии.
Андрей Вихарев
и.о. главы Волоколамского района

Как отметил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, режим повышенной готовности означает организацию мониторинга окружающей среды.

Читайте также
В Волоколамске проходит стихийный митинг после очередного выброса на полигоне «Ядрово»

По его словам, такой мониторинг в настоящий момент уже проводится в муниципалитете. Кроме того, режим означает проведение информирования населения по замерам атмосферного воздуха, что тоже на сегодняшний день выполняется, добавил он.

«Следующее. Это вопросы ограничительного характера. Прием, выезд, заезд тоже частично проводится. Вопросы, связанные с уточнением плана действий в случае возникновения ЧС. Вопросы, связанные с уточнением планов эвакуации, экстренной эвакуации. Которая действительно сейчас уточняется. Вопросы, связанные с проведением подготовительных мероприятий для введения режима ЧС», — сказал Полетыкин.

В четверг вечером на митинге у здания администрации в Волоколамске Вихарев сообщил жителям о начале процедуры поэтапного введения режима ЧС в Волоколамском районе.

Все новости региона
Следите за развитием темы ««Мусорный» кризис»
Вы подписались на обновления.Отменить
Подписывайтесь на обновления
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Россия закрывает генконсульство США в Петербурге
В России стало на 200 тысяч меньше абонентов сотовой связи
Юлия Скрипаль пришла в сознание и заговорила
Самолет «России» наехал на ногу сотруднику аэропорта в Лондоне
Телеканал RT прекратит вещание в Вашингтоне
Российский «Тайфун» появился в курдском кантоне
Симулятор ядерной бомбардировки: что случится с вашим домом?
Спорт
ЦСКА победил СКА в первом матче полуфинала плей-офф КХЛ Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 31 марта
Авто
Разворот грузовика на краю обрыва (видео не для слабонервных) Чем хуже и опаснее дороги, тем выше мастерство водителей: это правило в очередной раз подтвердил водитель грузовика из Китая
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Квартиру волгоградца дважды продали, пока его не было в городе
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Леди
40-летняя Чехова и другие звезды с осиной талией (фото) Параметры «90-60-90» уже нельзя назвать идеалом, к которому непременно стремятся все.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь