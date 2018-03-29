В Волоколамском районе объявлен режим повышенной готовности к ЧС
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Режим повышенной готовности к ЧС введен в Волоколамском районе Московской области, заявил и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев в четверг.
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Режим повышенной готовности к ЧС введен в Волоколамском районе Московской области, заявил и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев в четверг.
«На заседании КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям в Волоколамске — ИФ) было принято решение о поэтапном вводе режима ЧС. Введен режим повышенной готовности. Завтра заседание областной комиссии. Мы будем запрашивать силы и средства на областном уровне. В том числе и финансовые, чтобы быстрее реагировать и помогать людям», — сказал Вихарев журналистам.
Ситуация зашла слишком далеко. Местная власть и, конечно, сам полигон создал эту проблему — не выполнялись элементарные требования экологической безопасности, не соблюдались технологии.
Как отметил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, режим повышенной готовности означает организацию мониторинга окружающей среды.
По его словам, такой мониторинг в настоящий момент уже проводится в муниципалитете. Кроме того, режим означает проведение информирования населения по замерам атмосферного воздуха, что тоже на сегодняшний день выполняется, добавил он.
«Следующее. Это вопросы ограничительного характера. Прием, выезд, заезд тоже частично проводится. Вопросы, связанные с уточнением плана действий в случае возникновения ЧС. Вопросы, связанные с уточнением планов эвакуации, экстренной эвакуации. Которая действительно сейчас уточняется. Вопросы, связанные с проведением подготовительных мероприятий для введения режима ЧС», — сказал Полетыкин.
В четверг вечером на митинге у здания администрации в Волоколамске Вихарев сообщил жителям о начале процедуры поэтапного введения режима ЧС в Волоколамском районе.
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