В Башкирии полиция разыскивает пропавшего без вести 17-летнего Романа Остапенко
УФА, 30 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Полиция Стерлитамака разыскивается без вести пропавшего 17-летнего Романа Остапенко. Учащийся 2 курса Стерлитамакского индустриального колледжа ушел из дома 17 марта. Как сообщалось ранее, вместе с ним пропал и его друг — 16-летний Родион Киньябаев.
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