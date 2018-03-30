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06:39 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии полиция разыскивает пропавшего без вести 17-летнего Романа Остапенко

УФА, 30 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Полиция Стерлитамака разыскивается без вести пропавшего 17-летнего Романа Остапенко. Учащийся 2 курса Стерлитамакского индустриального колледжа ушел из дома 17 марта. Как сообщалось ранее, вместе с ним пропал и его друг — 16-летний Родион Киньябаев.

Источник: Башинформ

Приметы разыскиваемого: на вид 18 лет, рост 175−180 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волнистые светлые короткие волосы, светлые редки брови, тонкие губы, прямой подбородок, прилегающие ушные раковины, мочка свободная, светлые глаза.

Подросток был одет в синюю матерчатую куртку с капюшоном, синюю шапку с белым лейблом квадратной формы, серое трико с белыми лампасами, черные кроссовки с белыми полосками.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, обратиться в УМВД России по Стерлитамаку. Контакты инициатора поиска: 8−999−74−174−96, 8 (3473)23−79−70, 02, 020, 002», — обратились к гражданам в ведомстве.

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