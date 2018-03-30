В Башкирии полиция разыскивает пропавшего без вести 17-летнего Романа Остапенко

Подросток был одет в синюю матерчатую куртку с капюшоном, синюю шапку с белым лейблом квадратной формы, серое трико с белыми лампасами, черные кроссовки с белыми полосками.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, обратиться в УМВД России по Стерлитамаку. Контакты инициатора поиска: 8−999−74−174−96, 8 (3473)23−79−70, 02, 020, 002», — обратились к гражданам в ведомстве.