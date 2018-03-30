В Калининграде по сигналу тревоги эвакуировали ТЦ «Плаза»
В областном центре эвакуировали торговый центр «Плаза». Сотрудники и посетители ТЦ были выведены на улицу по сигналу тревоги, сообщают очевидцы.
В областном центре эвакуировали торговый центр «Плаза». Сотрудники и посетители ТЦ были выведены на улицу по сигналу тревоги, сообщают очевидцы.
Эвакуацию объявили около 20:20 29 марта. Возле входа в «Плазу» стояли машины полиции, скорой помощи, автомобиль «Росгвардии» с надписью «Разминирование». Прибыл кинолог с собакой, пишут в паблике «Клопс» горожане.
«Мы только открылись, и тут началось. Эвакуация. По какой причине, нам никто не объяснил. Все сотрудники покинули помещение и вышли на улицу», — рассказал Роман.
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