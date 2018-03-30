Миллионное мошенничество провернула известная во Владивостоке оконная компания

Источник: ДЕЙТА

Речь идет об ООО «Хорошие окна», единственный учредитель и генеральный директор которой организовал схему хищения денежных средств у горожан под видом оказания им услуг по установке окон.

По данным приморской прокуратуры, он вводил в заблуждение лиц пенсионного возраста, предлагая им поменять окна по привлекательной цене и на выгодных условиях. Злоумышленник заключал с ними договоры, предусматривающие в качестве обязательного условия внесение предоплаты.

Затем лжепредприниматель просто похищал эти деньги.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».