Миллионное мошенничество провернула известная во Владивостоке оконная компания
Доверчивые жители Владивостока лишились 4 миллионов рублей, решив воспользоваться услугами одной из компаний по установке пластиковых окон, сообщает DEITA. RU.
Доверчивые жители Владивостока лишились 4 миллионов рублей, решив воспользоваться услугами одной из компаний по установке пластиковых окон, сообщает DEITA. RU.
Речь идет об ООО «Хорошие окна», единственный учредитель и генеральный директор которой организовал схему хищения денежных средств у горожан под видом оказания им услуг по установке окон.
По данным приморской прокуратуры, он вводил в заблуждение лиц пенсионного возраста, предлагая им поменять окна по привлекательной цене и на выгодных условиях. Злоумышленник заключал с ними договоры, предусматривающие в качестве обязательного условия внесение предоплаты.
Затем лжепредприниматель просто похищал эти деньги.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Таисия Масина.
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