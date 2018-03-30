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04:03 (мск), источник: VLADNEWS

Житель Владивостока осужден за минирование школы

Злоумышленник получил срок.

Житель Владивостока осужден за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей либо наступления иных общественно опасных последствий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление было совершено в сентябре 2017 года в здании одной из средних школ города Артема. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант дела сообщил охраннику и находившимся в тот момент рядом сотрудникам учреждения, что здание школы заминировано и взорвется. При этом он демонстрировал мобильный телефон и имитировал активацию взрывного устройства.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые не обнаружили взрывных устройств — сообщение о взрыве являлось ложным.

Подсудимый полностью признал свою вину, объяснив, что в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 4 месяцев ограничения свободы.

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