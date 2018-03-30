Житель Владивостока осужден за минирование школы

Установлено, что преступление было совершено в сентябре 2017 года в здании одной из средних школ города Артема. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант дела сообщил охраннику и находившимся в тот момент рядом сотрудникам учреждения, что здание школы заминировано и взорвется. При этом он демонстрировал мобильный телефон и имитировал активацию взрывного устройства.