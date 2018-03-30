Житель Владивостока осужден за минирование школы
Злоумышленник получил срок.
Злоумышленник получил срок.
Житель Владивостока осужден за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей либо наступления иных общественно опасных последствий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.
Установлено, что преступление было совершено в сентябре 2017 года в здании одной из средних школ города Артема. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант дела сообщил охраннику и находившимся в тот момент рядом сотрудникам учреждения, что здание школы заминировано и взорвется. При этом он демонстрировал мобильный телефон и имитировал активацию взрывного устройства.
Подсудимый полностью признал свою вину, объяснив, что в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 4 месяцев ограничения свободы.
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