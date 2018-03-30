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09:39 (мск), источник: Newsroom24.ru

Три цыганки напали на пенсионерку в Нижегородской области

Преступление произошло в Дальнеконстантиновском районе.

Нижегородские полицейские раскрыли разбойное нападение на 90-летнюю пенсионерку, проживающую в поселке Дубрава Дальнеконстантиновского района. Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе полиции по Нижегородской области.

Преступление произошло 26 февраля 2018 года. Три цыганки под предлогом попить воды зашли в один из домов на улице Восточной где применив в отношении хозяйки насилие, опасное для жизни и здоровья, открыто похитили 45 тысяч рублей.

В марте сотрудниками уголовного розыска в ходе допроса следственно-арестованных женщин в возрасте 41, 26 и 19 лет была установлена их причастность к совершению данного преступления. Две подозреваемые дали признательные показания и им была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Третья отказалась от дачи показаний и была заключена под стражу.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Разбой», продолжается.

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