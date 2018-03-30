Три цыганки напали на пенсионерку в Нижегородской области
Преступление произошло в Дальнеконстантиновском районе.
Преступление произошло в Дальнеконстантиновском районе.
Нижегородские полицейские раскрыли разбойное нападение на 90-летнюю пенсионерку, проживающую в поселке Дубрава Дальнеконстантиновского района. Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в
Преступление произошло 26 февраля 2018 года. Три цыганки под предлогом попить воды зашли в один из домов на улице Восточной где применив в отношении хозяйки насилие, опасное для жизни и здоровья, открыто похитили 45 тысяч рублей.
В марте сотрудниками уголовного розыска в ходе допроса
Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Разбой», продолжается.
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