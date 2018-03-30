У троих приморцев изъято оружие и крупная партия наркотиков

Два гладкоствольных ружья 16-го калибра, хранящиеся без соответствующих документов, патроны калибра 28 мм и 7,62 мм и банку с порохом пограничники обнаружили у жителя села Руновка Кировского района. 41-летний приморец пояснил, что оружие держал дома в целях самообороны, а наличие марихуаны, общим весом около 2 килограммов, 15 граммов смеси табака и гашишного масла объяснил собственным пристрастием к наркотикам: он собирал и изготавливал их исключительно для собственного потребления.

Еще одно незарегистрированное гладкоствольное ружье 32-го калибра и патроны к нему хранились у жителя с. Марково Лесозаводского городского округа. Оружие, по словам мужчины, досталось ему в наследство от отца. О том, что его хранение является незаконным, приморец не догадывался.

Не догадывался об этом и купивший несколько лет назад недвижимость в селе Барабаш 45-летний мужчина. Он уверял, что получил в придачу к ней арсенал боеприпасов — патроны к пистолету Макарова, два спусковых механизма и накладку к охотничьему ружью, которые, как и при прежнем владельце дома, хранились в гараже.