Тулеев перечислил свой однодневный заработок семьям жертв пожара в ТЦ

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и его заместители перечислили свой заработок за один день на счет помощи семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

«Аман Тулеев и заместители губернатора перечислили однодневный заработок на счет помощи семьям погибших на пожаре в ТЦ “Зимняя вишня”», — сообщается на сайте администрации Кемеровской области.

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Также помимо средств, поступивших на единоразовую материальную помощь, на счет переводят пожертвования от трудовых коллективов предприятий, организаций, компаний и жителей Кемеровской области, других регионов России. Деньги поступают и от граждан стран всего мира.

Всего, по состоянию на 29 марта, на благотворительный счет поступило 24,3 миллиона рублей.