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03:31 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке при пожаре в многоэтажке эвакуировали 12 человек

В одной из квартир горели пластиковые окна, мебель и домашние вещи.

Во Владивостоке в многоэтажном доме по улице Новожилова произошел сильный пожар, из-за сильного задымления были эвакуированы 12 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

29 марта в 14.17 на пульт пожарно-спасательной службы Владивостока поступило сообщение о возгорании квартиры в многоэтажном доме, расположенном на улице Новожилова.

Через 8 минут на место происшествия прибыли огнебоцы и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В квартире горели пластиковые окна, мебель и домашние вещи.

В 15.32 пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь распространения огня составила 10 кв. метров. Из жилого здания были эвакуированы 12 человек. В результате происшествия никто не пострадал. На пожаре были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

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