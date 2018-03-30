Во Владивостоке при пожаре в многоэтажке эвакуировали 12 человек
В одной из квартир горели пластиковые окна, мебель и домашние вещи.
В одной из квартир горели пластиковые окна, мебель и домашние вещи.
Во Владивостоке в многоэтажном доме по улице Новожилова произошел сильный пожар,
29 марта в 14.17 на пульт
Через 8 минут на место происшествия прибыли огнебоцы и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В квартире горели пластиковые окна, мебель и домашние вещи.
В 15.32 пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь распространения огня составила 10 кв. метров. Из жилого здания были эвакуированы 12 человек. В результате происшествия никто не пострадал. На пожаре были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
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