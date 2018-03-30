Во Владивостоке при пожаре в многоэтажке эвакуировали 12 человек

Во Владивостоке в многоэтажном доме по улице Новожилова произошел сильный пожар, из-за сильного задымления были эвакуированы 12 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

29 марта в 14.17 на пульт пожарно-спасательной службы Владивостока поступило сообщение о возгорании квартиры в многоэтажном доме, расположенном на улице Новожилова.

Через 8 минут на место происшествия прибыли огнебоцы и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В квартире горели пластиковые окна, мебель и домашние вещи.