В Приморье «накрыли» бордель с бабушками

Житель Приморского края предстанет перед судом по обвинению в организации проституции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МО МВД России «Спасский».

Установлено, что 36-летний житель Спасска-Дальнего организовал фирму для оказания интим-услуг. Мужчина обзвонил своих знакомых и путем уговоров и обещаний высокой заработной платы вовлек в занятие проституцией нескольких местных женщин, а также двоих жителей Приморья, выполнявших функции водителей.

Заработная плата у девушек составляла 900 рублей за час работы, у водителей — 300 рублей за выезд. На момент задержания в интим-салоне работали пять женщин, самой старшей из которых было 55 лет.

Организатор незаконного бизнеса соблюдал конспирацию, следил за тем, чтобы информация о роде его деятельности распространялась только среди проверенных людей. Его противоправная деятельность была пресечена в сентябре 2017 года сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Мужчину задержали в одной из саун города.