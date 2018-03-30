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04:05 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье «накрыли» бордель с бабушками

Самой старшей «девушке по вызову» было 55 лет.

Житель Приморского края предстанет перед судом по обвинению в организации проституции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МО МВД России «Спасский».

Установлено, что 36-летний житель Спасска-Дальнего организовал фирму для оказания интим-услуг. Мужчина обзвонил своих знакомых и путем уговоров и обещаний высокой заработной платы вовлек в занятие проституцией нескольких местных женщин, а также двоих жителей Приморья, выполнявших функции водителей.

Заработная плата у девушек составляла 900 рублей за час работы, у водителей — 300 рублей за выезд. На момент задержания в интим-салоне работали пять женщин, самой старшей из которых было 55 лет.

Организатор незаконного бизнеса соблюдал конспирацию, следил за тем, чтобы информация о роде его деятельности распространялась только среди проверенных людей. Его противоправная деятельность была пресечена в сентябре 2017 года сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Мужчину задержали в одной из саун города.

В соответствии со статьями 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией) и 241 УК РФ (Организация занятия проституцией) уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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