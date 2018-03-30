В Приморье «накрыли» бордель с бабушками
Самой старшей «девушке по вызову» было 55 лет.
Самой старшей «девушке по вызову» было 55 лет.
Житель Приморского края предстанет перед судом по обвинению в организации проституции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Установлено, что 36-летний житель
Организатор незаконного бизнеса соблюдал конспирацию, следил за тем, чтобы информация о роде его деятельности распространялась только среди проверенных людей. Его противоправная деятельность была пресечена в сентябре 2017 года сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения
В соответствии со статьями 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией) и 241 УК РФ (Организация занятия проституцией) уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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