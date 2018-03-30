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05:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Сотни белых шаров запустили в небо хабаровчане в память о жертвах кемеровской трагедии

Акция прошла в Индустриальном районе.

Источник: Губерния онлайн

В четверг, 30 марта, возле арены «Ерофей» хабаровчане запустили в небо белые шары в память о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Акцию поддержали автолюбители: когда сотни шаров взмыли в небо, зазвучали клаксоны. Люди приходили к спортивному комплексу до позднего вечера, сообщает портал «Губерния».

Активист движения «Тепло в сердце» Татьяна Сметанко рассказала, что акция не обошлась без неприятных сюрпризов.

«Люди начали собираться на “Ерофее” около 18:30. Многие приходили со своими шариками, но были и те, кто думал, что мы будем раздавать шары бесплатно. Дело в том, что наш партнер, который обещал выдавать один шарик в одни руки, не указал в рекламе, что он будет делать это в своем торговом павильоне, а не на месте проведения акция. Но эту проблему быстро решили наши автолюбители, которые съездили за всем необходимым. В назначенный час в небо полетели сотни шаров и зазвучали автомобильные клаксоны», — сказала Татьяна Сметанко.

По словам собеседницы, такая же акция в это же время прошла в Тополево.

Напомним, что во вторник жители Хабаровска почтили память 64 погибших при пожаре в Кемерово минутой молчания.

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