Сотни белых шаров запустили в небо хабаровчане в память о жертвах кемеровской трагедии

«Люди начали собираться на “Ерофее” около 18:30. Многие приходили со своими шариками, но были и те, кто думал, что мы будем раздавать шары бесплатно. Дело в том, что наш партнер, который обещал выдавать один шарик в одни руки, не указал в рекламе, что он будет делать это в своем торговом павильоне, а не на месте проведения акция. Но эту проблему быстро решили наши автолюбители, которые съездили за всем необходимым. В назначенный час в небо полетели сотни шаров и зазвучали автомобильные клаксоны», — сказала Татьяна Сметанко.