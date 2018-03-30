Наркопритон организовала в своей квартире жительница Саянска
В Саянске полицейские пресекли деятельность наркопритона, который в своей квартире организовала 34-летняя женщина.
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В Саянске полицейские пресекли деятельность наркопритона, который в своей квартире организовала 34-летняя женщина.
Как сообщает 29 марта 2018 года
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