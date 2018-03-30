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05:08 (мск), источник: Baikal-info.ru

Наркопритон организовала в своей квартире жительница Саянска

В Саянске полицейские пресекли деятельность наркопритона, который в своей квартире организовала 34-летняя женщина.

Как сообщает 29 марта 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, по версии правоохранителей, она предоставляла своё жилище наркозависимым людям для употребления наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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