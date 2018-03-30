Жена заставляет: Рыбаки выходят на лёд в +16°С во Владивостоке ...

Рыбаки во Владивостоке продолжают заниматься любимым делом, не смотря на плюсовые температуры и предупреждения МЧС, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Так, 30 марта в акватории Амурского залива расположились более 20 любителей подледной рыбалки.

Рыбаков не пугают плюсовые температуры на улицы, тонкий лед и предупреждения МЧС.