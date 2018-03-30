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05:20 (мск), источник: VLADNEWS

Жена заставляет: Рыбаки выходят на лёд в +16°С во Владивостоке

Рыбаков не пугают предупреждения МЧС.

Рыбаки во Владивостоке продолжают заниматься любимым делом, не смотря на плюсовые температуры и предупреждения МЧС, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Так, 30 марта в акватории Амурского залива расположились более 20 любителей подледной рыбалки.

Рыбаков не пугают плюсовые температуры на улицы, тонкий лед и предупреждения МЧС.

«Для них навага важнее, чем жизнь, такое ощущение, что их жена заставляет идти ловить навагу», «Самый клев», «Всегда такое было и будет», «Рыбаки они отчаянные. И в каком-то смысле ненормальные», — написали комментаторы.

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