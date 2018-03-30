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07:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Сибиряк напал с ножом на собутыльников и попытался сжечь квартиру

Один из пострадавших умер от сильной потери крови.

16 лет в исправительной колонии строгого режима проведет 40-летний житель Новосибирска Алексей Лобанов, совершивший жестокое двойное убийство во время пьянки.

Преступление было совершено в ночь с 16 по 17 мая 2017 года. Все происходило на квартире в доме по улице Автогенной, 113. В застолье участвовали пять человек. С одним из мужчин у Алексея возникла ссора, и он не менее 18 раз ударил его ножом. От сильной потери крови мужчина умер.

После этого Алексей напал на хозяина квартиры и восемь раз ударил его ножом в грудь. Видимо, пытаясь замести следы, злоумышленник поджег зажигалкой веник, бросил его на пол к туалетной бумаге и с места преступления скрылся. Но хозяин квартиры остался жив после нападения. Он смог потушить огонь и позвать на помощь.

Судили Алексея Лобанова по статьям «покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом» и «покушение на умышленное уничтожение чужого имущества».

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