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06:34 (мск), источник: Вести Приморье

Наркоторговца из Хабаровска будут судить во Владивостоке

Прибывший в краевой центр с целью туризма фигурант в январе 2018 г. незаконно приобрел 15 свертков с наркотическим средством, общей массой почти 6 гр, что является крупным размером. Наркотик он хранил в карманах своей одежды до момента, пока его не задержали сотрудники полиции, которые обнаружили и изъяли из незаконного оборота запрещенные к обороту средства.

Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Хабаровского края, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на заместителя прокурора Первомайского района Кленину А. А., прибывший в краевой центр с целью туризма фигурант в январе 2018 г. незаконно приобрел 15 свертков с наркотическим средством, общей массой почти 6 гр, что является крупным размером.

Наркотик он хранил в карманах своей одежды до момента, пока его не задержали сотрудники полиции, которые обнаружили и изъяли из незаконного оборота запрещенные к обороту средства.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

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