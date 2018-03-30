Наркоторговца из Хабаровска будут судить во Владивостоке

Прибывший в краевой центр с целью туризма фигурант в январе 2018 г. незаконно приобрел 15 свертков с наркотическим средством, общей массой почти 6 гр, что является крупным размером. Наркотик он хранил в карманах своей одежды до момента, пока его не задержали сотрудники полиции, которые обнаружили и изъяли из незаконного оборота запрещенные к обороту средства.