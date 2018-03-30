Начальник базы ТОФ отправится в колонию за хищение ГСМ
По решению Фокинского военного суда
По решению Фокинского военного суда
Бывший начальник базы
Суд доказал, что
По решению суда виновный заплатит штраф в 1 миллион рублей, а также в в течение двух лет не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационных и
В суде также удовлетворен гражданский иск представителя минобороны России о взыскании ущерба на сумму свыше 15 миллионов рублей с учетом частично добровольно возмещенного.
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