Начальник базы ТОФ отправится в колонию за хищение ГСМ

Бывший начальник базы материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота участвовал в хищении ГСМ в составе группы лиц. Стоимость похищенного оценили в 18 миллионов рублей.

Суд доказал, что экс-начальник виновен в совершении 45 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в крупном размере», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Хищения начались в феврале 2013 года и продолжались полтора года. За это время было украдено почти 700 тонн горюче-смазочных материалов.

По решению суда виновный заплатит штраф в 1 миллион рублей, а также в в течение двух лет не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационных и административно-хозяйственных функций.