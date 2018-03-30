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06:32 (мск), источник: "Российская газета"

Начальник базы ТОФ отправится в колонию за хищение ГСМ

По решению Фокинского военного суда экс-глава базы Тихоокеанского флота проведет семь лет в колонии за хищение горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом сообщает военная прокуратура Тихоокеанского флота.

Бывший начальник базы материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота участвовал в хищении ГСМ в составе группы лиц. Стоимость похищенного оценили в 18 миллионов рублей.

Суд доказал, что экс-начальник виновен в совершении 45 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в крупном размере», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Хищения начались в феврале 2013 года и продолжались полтора года. За это время было украдено почти 700 тонн горюче-смазочных материалов.

По решению суда виновный заплатит штраф в 1 миллион рублей, а также в в течение двух лет не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационных и административно-хозяйственных функций.

В суде также удовлетворен гражданский иск представителя минобороны России о взыскании ущерба на сумму свыше 15 миллионов рублей с учетом частично добровольно возмещенного.

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