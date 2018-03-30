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06:51 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке прошла эвакуация в ТЦ «Черемушки»

Здание проверяют сотрудники МЧС.

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Во Владивостоке 30 марта прошла эвакуация посетителей и сотрудников в очередном торговом центре. На этот раз пожарную сигнализацию проверили ТЦ «Черемушки», сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ДПС-Контроль» в социальной сети Инстаграм.

«Всех посетителей ТЦ “Черемушки” эвакуировали, прервали просмотр фильма и попросили выйти на улицу. Это связано, с учебной пожарной тревогой. Паники нет, все спокойно вышли», — рассказ очевидец.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews представители торгово-развлекательного центра «Черемушки», на данный момент здание проверяют сотрудники МЧС.

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