Во Владивостоке прошла эвакуация в ТЦ «Черемушки»

Во Владивостоке 30 марта прошла эвакуация посетителей и сотрудников в очередном торговом центре. На этот раз пожарную сигнализацию проверили ТЦ «Черемушки», сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ДПС-Контроль» в социальной сети Инстаграм.