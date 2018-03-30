В Уфе столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие
Всего 28 марта произошло 150 аварий.
Всего 28 марта произошло 150 аварий.
На днях, 28 марта, в столице Башкирии произошло тройное ДТП.
Как сообщает отдел ГИБДД по Уфе, на перекрестке улиц Чернышевского и Мингажева 26-летний водитель за рулем «Хендай Соляриса» въехал в «Ладу Калину», которая поворачивала налево. От удара отечественную легковушку откинуло на «Хонду Аккорд».
Не обошлось без пострадавших. В результате столкновения 45-летний водитель автомобиля «Лада Калина», его 36-летняя пассажирка, а также 20 — летняя пассажирка автомашины «Хендай» с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
Всего в Уфе 28 марта произошло 150 аварий.
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