В Уфе столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие

Как сообщает отдел ГИБДД по Уфе, на перекрестке улиц Чернышевского и Мингажева 26-летний водитель за рулем «Хендай Соляриса» въехал в «Ладу Калину», которая поворачивала налево. От удара отечественную легковушку откинуло на «Хонду Аккорд».