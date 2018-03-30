Задержана гендиректор компании-собственника здания ТЦ в Кемерово

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Задержана генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания».

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«Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности» , — приводит слова Петренко официальный телеграм-канал СКР.

Петренко также сообщила, что следователями проведен обыск в жилище Богдановой.