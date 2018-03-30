Задержана гендиректор компании-собственника здания ТЦ в Кемерово
Ей предъявят обвинения в нарушении требований пожарной безопасности.
Ей предъявят обвинения в нарушении требований пожарной безопасности.
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Задержана генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
«Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности» , — приводит слова Петренко официальный
Петренко также сообщила, что следователями проведен обыск в жилище Богдановой.
«В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц)», — добавила представитель следственного ведомства.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.