Рыбак потерял сознание на ослабленном льду

Вызов на телефон оперативного дежурного МАСС поступил в 18.10 четверга. Один из рыбаков проходил по берегу Оби в устья реки Тула и увидел человека, лежащего на тонком ослабленном льду. Мужчина был мокрым и явно нуждался в помощи.

Очевидец вызвал бригаду скорой медицинской помощи, а медки, в свою очередь, позвонили спасателям. На место срочно выдвинись один наземный экипаж спасателей и один экипаж на аэроботе «Тайфун».

«В считанные минуты водный экипаж обнаружил пострадавшего и эвакуировал его на борт. Мужчина 1980 года рождения был доставлен на базу АСО “Западный”, где до приезда врачей спасатели оказывали ему первую помощь. Позже он был госпитализирован в медицинское учреждение города», — рассказали в МАСС.