Рыбак потерял сознание на ослабленном льду
Срочную эвакуацию человека на реке Обь организовали новосибирские спасатели вечером 29 марта. Рыбак лежал без сознания на тонком льду и явно нуждался в помощи, сообщает МАСС.
Срочную эвакуацию человека на реке Обь организовали новосибирские спасатели вечером 29 марта. Рыбак лежал без сознания на тонком льду и явно нуждался в помощи, сообщает МАСС.
Вызов на телефон оперативного дежурного МАСС поступил в 18.10 четверга. Один из рыбаков проходил по берегу Оби в устья реки Тула и увидел человека, лежащего на тонком ослабленном льду. Мужчина был мокрым и явно нуждался в помощи.
Очевидец вызвал бригаду скорой медицинской помощи, а медки, в свою очередь, позвонили спасателям. На место срочно выдвинись один наземный экипаж спасателей и один экипаж на аэроботе «Тайфун».
«В считанные минуты водный экипаж обнаружил пострадавшего и эвакуировал его на борт. Мужчина 1980 года рождения был доставлен на базу АСО “Западный”, где до приезда врачей спасатели оказывали ему первую помощь. Позже он был госпитализирован в медицинское учреждение города», — рассказали в МАСС.
Спасателям нередко проходится оказывать помощь рыбакам, оказавшимся в тяжелой ситуации. В начале февраля рыбак настолько плохо почувствовал себя во время зимней рыбалки на льду Обского водохранилища, что не мог самостоятельно идти. Для его эвакуации потребовались спасатели на снегоходе. Спустя всего несколько дней эвакуация потребовалась 40-летнему рыбаку, у которого произошел инсульт на льду в затоне Яренский в Ленинском районе Новосибирска.
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