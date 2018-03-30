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08:10 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области разыскивают пропавшего уроженца Оренбурга

Сотрудники полиции Брединского района (Челябинская область) разыскивают без вести 47-летнего уроженца Оренбурга.

Источник: Uralpress.ru

«24 марта 2018 года, находясь проездом у придорожного кафе (ул. Дорожная 59в) поселке Бреды Челябинской области, около 17 часов он ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени о его месте нахождения ничего не известно», — говорится в ориентировке.

Мужчине на вид 50 лет, рост 170 см., худощавого телосложения, волосы короткие, темно-русые. У пропавшего шрамы на лбу с левой стороны, шрам на затылке, на спине родимое пятно в районе лопаток.

Пропавший был одет демисезонную болоньевую куртку серого цвета, в кепку коричневого цвета, толстовку черную с капюшоном, джинсы синие, кроссовки черные.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном человеке, просят сообщить по телефонам 8 (35141) 3−42−13, 8 (35141) 3−49−78 либо 02.

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