В Челябинской области разыскивают пропавшего уроженца Оренбурга
Сотрудники полиции Брединского района (Челябинская область) разыскивают без вести 47-летнего уроженца Оренбурга.
Сотрудники полиции Брединского района (Челябинская область) разыскивают без вести 47-летнего уроженца Оренбурга.
«24 марта 2018 года, находясь проездом у придорожного кафе (ул. Дорожная 59в) поселке Бреды Челябинской области, около 17 часов он ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени о его месте нахождения ничего не известно», — говорится в ориентировке.
Мужчине на вид 50 лет, рост 170 см., худощавого телосложения, волосы короткие,
Пропавший был одет демисезонную болоньевую куртку серого цвета, в кепку коричневого цвета, толстовку черную с капюшоном, джинсы синие, кроссовки черные.
Всех, кто располагает
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