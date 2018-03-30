При взрыве льда на Иртыше в Семее в жилых домах повыбивало стекла

В четверг, 29 марта, в казахстанском Семее (Семипалатинск) произошло ЧП. Чтобы избежать затопления, проводились взрывные работы льда на Иртыше в черте города. Взрывной волной в ближайших жилых многоэтажках повыбивало стекла. Горожане уверяют, что предупреждения о взрывных работах не было.

Как сообщает NUR.KZ, взрыв производился около 14:47 часов, когда многие люди были на работе, поэтому серьезных последствий удалось избежать. Так, несколько человек обращались в больницу с порезами и ссадинами, кому-то стало плохо с сердцем, а также в больницу родителями был доставлен ребенок.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1IpxDAkIApE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По данным портала Sputnik, сейчас власти определяют ущерб, нанесенный взрывом. Будут выплачены компенсации и оказана помощь в замене окон.