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08:11 (мск), источник: Om1.ru

При взрыве льда на Иртыше в Семее в жилых домах повыбивало стекла

В результате взрыва есть пострадавшие.

В четверг, 29 марта, в казахстанском Семее (Семипалатинск) произошло ЧП. Чтобы избежать затопления, проводились взрывные работы льда на Иртыше в черте города. Взрывной волной в ближайших жилых многоэтажках повыбивало стекла. Горожане уверяют, что предупреждения о взрывных работах не было.

Как сообщает NUR.KZ, взрыв производился около 14:47 часов, когда многие люди были на работе, поэтому серьезных последствий удалось избежать. Так, несколько человек обращались в больницу с порезами и ссадинами, кому-то стало плохо с сердцем, а также в больницу родителями был доставлен ребенок.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным портала Sputnik, сейчас власти определяют ущерб, нанесенный взрывом. Будут выплачены компенсации и оказана помощь в замене окон.

Работы на Иртыше проводились в связи с подходом «большой воды» к домам района Пристань и поселка Бобровка. Было принято решение устранить затор, чтобы избежать затопления.

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