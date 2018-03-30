При взрыве льда на Иртыше в Семее в жилых домах повыбивало стекла
В результате взрыва есть пострадавшие.
В результате взрыва есть пострадавшие.
В четверг, 29 марта, в казахстанском Семее (Семипалатинск) произошло ЧП. Чтобы избежать затопления, проводились взрывные работы льда на Иртыше в черте города. Взрывной волной в ближайших жилых многоэтажках повыбивало стекла. Горожане уверяют, что предупреждения о взрывных работах не было.
Как сообщает NUR.KZ, взрыв производился около 14:47 часов, когда многие люди были на работе, поэтому серьезных последствий удалось избежать. Так, несколько человек обращались в больницу с порезами и ссадинами,
По данным портала Sputnik, сейчас власти определяют ущерб, нанесенный взрывом. Будут выплачены компенсации и оказана помощь в замене окон.
Работы на Иртыше проводились в связи с подходом «большой воды» к домам района Пристань и поселка Бобровка. Было принято решение устранить затор, чтобы избежать затопления.
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