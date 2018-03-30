В Екатеринбурге сгорела бывшая мастерская по изготовлению надгробий

Минвушей ночью в Екатеринбурге загорелся частный деревянный дом на улице Московская, 263. К месту ЧП выехали две пожарные машины.

К моменту прибытия огнеборцев, пламя охватило 80 квадратных метров площади. Чтобы справиться с «красным петухом» спасателям пришлось протянуть магистральную линию.

В момент пожара людей в доме не оказалось — здание последнее время было не жилое и пустовало. Ранее здесь располагалась мастерская по изготовлению надгробий.