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08:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге сгорела бывшая мастерская по изготовлению надгробий

Частный деревянный дом вспыхнул словно спичка.

Минвушей ночью в Екатеринбурге загорелся частный деревянный дом на улице Московская, 263. К месту ЧП выехали две пожарные машины.

К моменту прибытия огнеборцев, пламя охватило 80 квадратных метров площади. Чтобы справиться с «красным петухом» спасателям пришлось протянуть магистральную линию.

В момент пожара людей в доме не оказалось — здание последнее время было не жилое и пустовало. Ранее здесь располагалась мастерская по изготовлению надгробий.

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