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08:27 (мск), источник: Коммерсантъ

После гибели в Кизеле 5 человек в Прикамье проверят газифицированные жилые дома

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил региональной Инспекции государственного жилищного надзора провести проверку газифицированных жилых домов, таких в субъекте насчитывается 4850.

Источник: РИА "Новости"

В проверке должны принять участие главы районов и представители АО «Газпром газораспределение Пермь». Осмотр домов начнется 30 марта 2018 года.

Решение вызвано гибелью в Кизеле пяти человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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По данным СКР по Пермскому краю, в многоквартирном жилом доме Кизела обнаружены тела пожилой женщины, её мужа, их сына — инвалида 3 группы, а также ещё одной женщины и её 63-летнего сына. В качестве подозреваемых задержаны два сотрудника управляющей компании, обслуживающей данный дом. В ходе следствия выяснено, что в квартирах установлены водонагревательные газовые колонки, которыми жильцы пользовались при неисправной вентиляции. Сотрудники управляющей компании проверяли вентиляцию формально и мер для устранения неисправностей не принимали.

Министерство социального развития Пермского края не выявило родственников семьи погибших и взяло на себя решение всех вопросов по их погребению. У погибшей вместе с сыном женщины осталась взрослая дочь, ей будет оказана необходимая материальная помощь.

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