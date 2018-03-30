После гибели в Кизеле 5 человек в Прикамье проверят газифицированные жилые дома

В проверке должны принять участие главы районов и представители АО «Газпром газораспределение Пермь». Осмотр домов начнется 30 марта 2018 года.
Решение вызвано гибелью в Кизеле пяти человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
По данным СКР по Пермскому краю, в многоквартирном жилом доме Кизела обнаружены тела пожилой женщины, её мужа, их сына — инвалида 3 группы, а также ещё одной женщины и её 63-летнего сына. В качестве подозреваемых задержаны два сотрудника управляющей компании, обслуживающей данный дом. В ходе следствия выяснено, что в квартирах установлены водонагревательные газовые колонки, которыми жильцы пользовались при неисправной вентиляции. Сотрудники управляющей компании проверяли вентиляцию формально и мер для устранения неисправностей не принимали.
Министерство социального развития Пермского края не выявило родственников семьи погибших и взяло на себя решение всех вопросов по их погребению. У погибшей вместе с сыном женщины осталась взрослая дочь, ей будет оказана необходимая материальная помощь.
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