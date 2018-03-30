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08:02 (мск), источник: Вести - Пермь

Смертельное ДТП: Разыскиваются свидетели

В аварии погибла беременная женщина, ее муж находится в реанимации, а 2-летний сын постоянно спрашивает, где мама.

Появилось видео, зафиксировавшее крупную аварию, которая случилась недалеко от Кунгура. В результате ДТП погибла беременная девушка. Сейчас ее родственники надеются, что кадры прольют свет на обстоятельства трагедии.

Видео того, что произошло на 129-м километре дороги Пермь — Екатеринбург 19 марта, следователи опубликовали только сейчас. Предполагаемый виновник ДТП движется по своей полосе, затем машину резко заносит, она выезжает на встречку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Пьянкова, подруга погибшей: «Мы ведем поиск свидетелей и очевидцев, записи с видеорегистраторов, кто-то может в данное время проезжал и что-то может сказать. Для нас важна любая информация».

129-й километр федеральной трассы Пермь-Екатеринбург водители называют «узким горлышком». В часы пик здесь две грузовые машины разъезжаются с трудом.

В этой аварии погибла беременная женщина, ее муж сейчас находится в реанимации. Виновник ДТП тоже в больнице, следователи еще пока не успели его допросить.

Илья Ястребов, следователь Суксунского межрайонного следственного отдела СК РФ по Пермскому краю: «В дальнейшем будут выполнены все следственные действия, он будет допрошен в качестве подозреваемого. Если в ходе предварительного следствия будет установлена вина данного лица, ему будет предъявлено обвинение, уголовное дело будет направлено в суд».

Врачи только сегодня перевели из палаты реанимации ребенка, которому исполнилось 2,5 года. Его с многочисленными переломами из Суксуна на реанимационном автомобиле доставили в Пермскую краевую больницу и уже прооперировали.

Алексей Белокрылов, и.о. заведующего отделения травматологии ГБУЗ ПК «КДКБ»: «У ребенка было сотрясение мозга и перелом бедра со смещением. Ребенок взят в операционную, выполнен синтез бедра. В данный момент у ребенка удовлетворительное состояние».

Сейчас в его палате постоянно дежурит бабушка. Ребенок уже пришел в себя и постоянно спрашивает, где мама. Врачи планируют уже на следующей неделе выписать маленького пациента.

Друзья в память о страшной трагедии на место ДТП принесли живые цветы и зажгли свечи.

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