Смертельное ДТП: Разыскиваются свидетели
В аварии погибла беременная женщина, ее муж находится в реанимации, а 2-летний сын постоянно спрашивает, где мама.
В аварии погибла беременная женщина, ее муж находится в реанимации, а 2-летний сын постоянно спрашивает, где мама.
Появилось видео, зафиксировавшее крупную аварию, которая случилась недалеко от Кунгура. В результате ДТП погибла беременная девушка. Сейчас ее родственники надеются, что кадры прольют свет на обстоятельства трагедии.
Видео того, что произошло на 129-м километре дороги Пермь — Екатеринбург 19 марта, следователи опубликовали только сейчас. Предполагаемый виновник ДТП движется по своей полосе, затем машину резко заносит, она выезжает на встречку.
Екатерина Пьянкова, подруга погибшей: «Мы ведем поиск свидетелей и очевидцев, записи с видеорегистраторов,
129-й километр федеральной трассы
В этой аварии погибла беременная женщина, ее муж сейчас находится в реанимации. Виновник ДТП тоже в больнице, следователи еще пока не успели его допросить.
Илья Ястребов, следователь Суксунского межрайонного следственного отдела СК РФ по Пермскому краю: «В дальнейшем будут выполнены все следственные действия, он будет допрошен в качестве подозреваемого. Если в ходе предварительного следствия будет установлена вина данного лица, ему будет предъявлено обвинение, уголовное дело будет направлено в суд».
Врачи только сегодня перевели из палаты реанимации ребенка, которому исполнилось 2,5 года. Его с многочисленными переломами из Суксуна на реанимационном автомобиле доставили в Пермскую краевую больницу и уже прооперировали.
Алексей Белокрылов, и.о. заведующего отделения травматологии ГБУЗ ПК «КДКБ»: «У ребенка было сотрясение мозга и перелом бедра со смещением. Ребенок взят в операционную, выполнен синтез бедра. В данный момент у ребенка удовлетворительное состояние».
Сейчас в его палате постоянно дежурит бабушка. Ребенок уже пришел в себя и постоянно спрашивает, где мама. Врачи планируют уже на следующей неделе выписать маленького пациента.
Друзья в память о страшной трагедии на место ДТП принесли живые цветы и зажгли свечи.
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