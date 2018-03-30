Во время пожара в уфимской девятиэтажке эвакуировали 15 человек
В помещении распространялся дым.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В помещении распространялся дым.
Ночью 30 марта в Уфе произошёл пожар, сообщает
О возгорании линолеума на площади 2 кв м в общем коридоре на первом этаже девятиэтажного жилого дома в Ленинском районе в дежурную сообщили в 01:39. Из зоны задымления эвакуировали 15 человек. К счастью, пострадавших нет.
МЧС республики напоминает: соблюдение мер пожарной безопасности — это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.