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07:58 (мск), источник: АиФ Уфа

Во время пожара в уфимской девятиэтажке эвакуировали 15 человек

В помещении распространялся дым.

Источник: Reuters

Ночью 30 марта в Уфе произошёл пожар, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

О возгорании линолеума на площади 2 кв м в общем коридоре на первом этаже девятиэтажного жилого дома в Ленинском районе в дежурную сообщили в 01:39. Из зоны задымления эвакуировали 15 человек. К счастью, пострадавших нет.

МЧС республики напоминает: соблюдение мер пожарной безопасности — это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких.

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