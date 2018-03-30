Следственные действия по делу о пожаре в ТЦ начались в администрации Кемерова

«Следственные действия в отношении ряда должностных лиц продолжаются. По нашим данным, начались следственные действия в том числе в городской администрации», — сообщил телеканал. По данным телеканала «Россия 24», «проверяются люди, которые давали разрешение на ввод здания в эксплуатацию, которое было переделано из помещения кондитерской фабрики в торговый центр».
Журналисты телеканала сообщили также, что обыски прошли также в квартире задержанной по делу о пожаре генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.
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