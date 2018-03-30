Следственные действия по делу о пожаре в ТЦ начались в администрации Кемерова

«Следственные действия в отношении ряда должностных лиц продолжаются. По нашим данным, начались следственные действия в том числе в городской администрации», — сообщил телеканал. По данным телеканала «Россия 24», «проверяются люди, которые давали разрешение на ввод здания в эксплуатацию, которое было переделано из помещения кондитерской фабрики в торговый центр».