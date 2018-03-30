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08:17 (мск), источник: Интерфакс

Следственные действия по делу о пожаре в ТЦ начались в администрации Кемерова

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Следственные действия по делу о пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня» проводятся в администрации Кемерово, сообщил утром в пятницу телеканал «Россия 24» (ВГТРК).

Пожар в торговом центре в Кемерово
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«Следственные действия в отношении ряда должностных лиц продолжаются. По нашим данным, начались следственные действия в том числе в городской администрации», — сообщил телеканал. По данным телеканала «Россия 24», «проверяются люди, которые давали разрешение на ввод здания в эксплуатацию, которое было переделано из помещения кондитерской фабрики в торговый центр».

Журналисты телеканала сообщили также, что обыски прошли также в квартире задержанной по делу о пожаре генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

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