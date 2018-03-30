Бизнесмена из Норильска осудят за подделку документов и хищение 15 млн рублей

35-летний бизнесмен из Норильска пойдет под суд за хищение 15 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Установлено, что предприниматель с 2015 по 2016 годы перевел со счета организации на собственную банковскую карту один миллион рублей.

«Кроме того, на основании фиктивных договоров беспроцентных займов бизнесмен перечислил более 14 млн рублей на счета подставных фирм и компаний-однодневок, учредителями которых в том числе были его родственники», — рассказали в ведомстве.

Полицейские завели на подозреваемого уголовные дела по статьям «присвоение и растрата» и «мошенничество».

Во время следствия выяснилось, что бизнесмен и его 25-летний приятель совершили еще одно крупное преступление. В прошлом году они подделали кассовые чеки, подтверждающие их участие в аукционе по продаже муниципальной недвижимости на сумму более шести миллионов рублей. После этого мошенники через суд пытались взыскать деньги с местных чиновников.