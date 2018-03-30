На строительной площадке в Солнечном обрушилась стена будущего дома
Об этом жители микрорайона сообщили в соцсети.
Об этом жители микрорайона сообщили в соцсети.
В Красноярске в микрорайоне Солнечный упала стена цокольного этажа строящегося здания. Снимки с места происшествия местные жители опубликовали накануне, 29 марта, в группе «Наш мк. Солнечный. Красноярск».
«Сегодня, 29.03.2018, после обеда на стройке по ул. 60 лет образования СССР рядом с домом, 26и произошел такой вот казуз», — прокомментировал публикацию автор поста.
На строительной площадке в этом микрорайоне 16-этажный дом возводит строительная компания «Альфа». Во время обрушения стены никто не пострадал.
Напомним, стройфирма «Альфа» на этой неделе уже попадала в поле зрения красноярских средств массовой информации. В понедельник, 26 марта, Sibnovosti.ru сообщали, что 37-летний строитель разбился насмерть при падении с 11-го этажа. Мужчина работал монтажник в компании «Альфа», демонтировал опалубку.
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