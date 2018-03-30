Грабителя в Хабаровском крае выявила генетическая экспертиза
Исследование проведено на новом оборудовании.
Исследование проведено на новом оборудовании.
Подозреваемого в ограблении жительницы
Свою жертву нигде не работающий 27-летний мужчина подкараулил в подъезде её дома. Как сообщили в
Выявить подозреваемого помогло исследование окурков, которые оставил злоумышленник в ожидании своей жертвы.
Несмотря на то, что грабитель пытался оправдать свой поступок необходимостью рассчитаться с долгами по квартплате, отделом дознания ОМВД России по Николаевскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабёж»).
С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция по этой статье — до четырех лет лишения свободы.
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