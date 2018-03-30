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08:11 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Грабителя в Хабаровском крае выявила генетическая экспертиза

Исследование проведено на новом оборудовании.

Подозреваемого в ограблении жительницы Николаевска-на-Амуре нашли по ДНК-анализу слюны. Злоумышленник поживился более чем на 20 тыс рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Свою жертву нигде не работающий 27-летний мужчина подкараулил в подъезде её дома. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, сделал он это по «наводке» третьих лиц, сообщивших, что у женщины при себе есть приличное количество наличности.

Когда жительница Нижнеамурья вошла в подъезд, злодей вырвал у неё сумку и скрылся. Внутри, по словам потерпевшей, лежали документы, банковская карта и купюры общей суммой 19 тыс рублей.

Выявить подозреваемого помогло исследование окурков, которые оставил злоумышленник в ожидании своей жертвы.

Несмотря на то, что грабитель пытался оправдать свой поступок необходимостью рассчитаться с долгами по квартплате, отделом дознания ОМВД России по Николаевскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабёж»).

С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция по этой статье — до четырех лет лишения свободы.

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