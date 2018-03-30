Военный осужден за продажу оружия
Военный суд Семейского гарнизона вынес приговор военнослужащему, обвиняемому в хищении и продаже оружия.
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Военный суд Семейского гарнизона вынес приговор военнослужащему, обвиняемому в хищении и продаже оружия.
По данным суда, в середине октября подсудимый, будучи членом инвентаризационной комиссии, украл из воинской части пистолет Макарова калибра 9 мм. Военный спрятал пистолет дома, а позже продал его знакомому за 30 тыс. тенге. Подсудимому назначены три года колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.
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