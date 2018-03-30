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08:22 (мск), источник: 365info.kz

Военный осужден за продажу оружия

Военный суд Семейского гарнизона вынес приговор военнослужащему, обвиняемому в хищении и продаже оружия.

Источник: 365info.kz

По данным суда, в середине октября подсудимый, будучи членом инвентаризационной комиссии, украл из воинской части пистолет Макарова калибра 9 мм. Военный спрятал пистолет дома, а позже продал его знакомому за 30 тыс. тенге. Подсудимому назначены три года колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

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