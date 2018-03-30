Военный осужден за продажу оружия

По данным суда, в середине октября подсудимый, будучи членом инвентаризационной комиссии, украл из воинской части пистолет Макарова калибра 9 мм. Военный спрятал пистолет дома, а позже продал его знакомому за 30 тыс. тенге. Подсудимому назначены три года колонии общего режима.



Приговор вступил в законную силу.