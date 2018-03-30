Прокуратура Приморья выехала к «черному» морю
Комиссия Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора выехала на место загрязнения акватории поселка Врангель, сообщили DEITA.RU в ведомстве. Тревогу о происшествии забили местные жители, которые заметили, что вода в районе пляжа Прикумска абсолютно черного цвета. На кадрах видно, что морская гладь покрылась угольной пылью и сильно почернела, — сообщает DEITA RU.
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