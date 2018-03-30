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10:48 (мск), источник: ДЕЙТА

Прокуратура Приморья выехала к «черному» морю

Комиссия Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора выехала на место загрязнения акватории поселка Врангель, сообщили DEITA.RU в ведомстве. Тревогу о происшествии забили местные жители, которые заметили, что вода в районе пляжа Прикумска абсолютно черного цвета. На кадрах видно, что морская гладь покрылась угольной пылью и сильно почернела, — сообщает DEITA RU.

Во время загрузки произошла ошибка.

Возмущенные местные жители уверены — виноват «Восточный порт», у которого здесь самый большой угольный терминал. на месте почерневшего моря работают два судна, которые из водяных пушек «прибивают» пыль на дно.

В Тихоокеанское морском управлении Росприроднадзора Приморского края ответили, что уже знают о проблеме и к месту происшествия выдвинулась комиссия, которая установит причины и уровень загрязнения воды. О результатах проверки и ее устранении будет сообщено позже.

Как прокомментировал корреспонденту DEITA.RU доктор биологических наук Владимир Раков, масштаб нанесенного природе ущерба должны оценить специалисты, взяв пробу воды, грунта и планктона.

Максим Низкодубов.

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