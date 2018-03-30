Прокуратура Приморья выехала к «черному» морю

Возмущенные местные жители уверены — виноват «Восточный порт», у которого здесь самый большой угольный терминал. на месте почерневшего моря работают два судна, которые из водяных пушек «прибивают» пыль на дно.

В Тихоокеанское морском управлении Росприроднадзора Приморского края ответили, что уже знают о проблеме и к месту происшествия выдвинулась комиссия, которая установит причины и уровень загрязнения воды. О результатах проверки и ее устранении будет сообщено позже.