В МЧС не подтвердили планы по введению режима ЧС в Волоколамске

«Режим повышенной готовности вводится в Волоколамске 30 марта. О введении режима чрезвычайной ситуации пока речи не идет», — сказали в главке.
Жителям города уже выдана первая партия средств индивидуальной защиты.
«Речь идет о респираторах и масках. Готовится к закупке местными властями еще одна партия таких средств», — сказали в главке.
Режим повышенной готовности подразумевает целый комплекс мероприятий. Среди них — ограничения на ввоз мусора на полигон, регулярные замеры воздуха и информирование населения.
В четверг вечером на митинге у здания администрации в Волоколамске и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев сообщил жителям о начале процедуры поэтапного введения режима ЧС в Волоколамском районе. Позже он заявил, что введен режим повышенной готовности к ЧС.
21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. По состоянию на 26 марта, за медицинской помощью с момента выброса обратились 222 ребенка и 93 взрослых.
23 марта глава Волоколамского района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку, временно исполняющим обязанности главы Волоколамского района стал глава городского округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев.
Жители Волоколамского района обратились в суд с требованием закрыть полигон. Пока было уменьшено количество свозимых на «Ядрово» отходов — он будет принимать их до 14 апреля. На свалке размещены аэрозольные пушки, также запланирована установка факела с системой мониторинга и спецоборудования для проколов в теле полигона.
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