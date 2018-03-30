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09:30 (мск), источник: Интерфакс

В МЧС не подтвердили планы по введению режима ЧС в Волоколамске

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU. В подмосковном Волоколамске в пятницу в связи с ситуацией на мусорном полигоне «Ядрово» вступает в силу режим повышенной готовности, сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«Режим повышенной готовности вводится в Волоколамске 30 марта. О введении режима чрезвычайной ситуации пока речи не идет», — сказали в главке.

Жителям города уже выдана первая партия средств индивидуальной защиты.

«Речь идет о респираторах и масках. Готовится к закупке местными властями еще одна партия таких средств», — сказали в главке.

Режим повышенной готовности подразумевает целый комплекс мероприятий. Среди них — ограничения на ввоз мусора на полигон, регулярные замеры воздуха и информирование населения.

В четверг вечером на митинге у здания администрации в Волоколамске и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев сообщил жителям о начале процедуры поэтапного введения режима ЧС в Волоколамском районе. Позже он заявил, что введен режим повышенной готовности к ЧС.

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Отравления из-за свалки

21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. По состоянию на 26 марта, за медицинской помощью с момента выброса обратились 222 ребенка и 93 взрослых.

23 марта глава Волоколамского района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку, временно исполняющим обязанности главы Волоколамского района стал глава городского округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев.

Жители Волоколамского района обратились в суд с требованием закрыть полигон. Пока было уменьшено количество свозимых на «Ядрово» отходов — он будет принимать их до 14 апреля. На свалке размещены аэрозольные пушки, также запланирована установка факела с системой мониторинга и спецоборудования для проколов в теле полигона.

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