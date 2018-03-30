ФСБ проводит обыски в комитете здравоохранения Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает электронное издание Neva.Today. Обыски в ведомстве проходили в течение дня в среду, 28 марта. Они связаны с проведением комитетом государственных контрактов. Пристальное внимание сотрудники ФСБ обратили на отдел по развитию учреждений здравоохранения и подведомственный комитету здравоохранения ГБУ Стройкомплект.