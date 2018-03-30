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09:59 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

ФСБ проводит обыски в комитете здравоохранения Санкт-Петербурга

Это связано с проведением ведомством государственных контрактов.

Источник: Аргументы и факты

ФСБ проводит обыски в комитете здравоохранения Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает электронное издание Neva.Today. Обыски в ведомстве проходили в течение дня в среду, 28 марта. Они связаны с проведением комитетом государственных контрактов. Пристальное внимание сотрудники ФСБ обратили на отдел по развитию учреждений здравоохранения и подведомственный комитету здравоохранения ГБУ Стройкомплект.

Правоохранители изъяли все документы и электронные носители информации, связанные с заключением контрактов с компанией ООО Стройреанимация.

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