Рынок «Лигово» сгорел ночью в Петербурге
Торговый павильон полыхал под утро в Красносельском районе Петербурга.
Торговый павильон полыхал под утро в Красносельском районе Петербурга.
Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в четыре утра 30 марта огнеборцев вызвали на проспект Народного Ополчения, 62.
«Торговый павильон размером 5×5 метров горел по всей площади», — отметили в ведомстве, добавив, что информации о пострадавших нет.
С возгоранием справились в 05.14.
Отметим, что на проспекте Народного Ополчения, 62, находится продуктовый рынок «Лигово».
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