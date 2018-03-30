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10:00 (мск), источник: Фонтанка

Рынок «Лигово» сгорел ночью в Петербурге

Торговый павильон полыхал под утро в Красносельском районе Петербурга.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в четыре утра 30 марта огнеборцев вызвали на проспект Народного Ополчения, 62.

«Торговый павильон размером 5×5 метров горел по всей площади», — отметили в ведомстве, добавив, что информации о пострадавших нет.

С возгоранием справились в 05.14.

Отметим, что на проспекте Народного Ополчения, 62, находится продуктовый рынок «Лигово».

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