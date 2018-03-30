В Воронежской области 965 человек за неделю получили травмы из-за гололеда
Госпитализация потребовалась 11% обратившихся за медпомощью.
Госпитализация потребовалась 11% обратившихся за медпомощью.
В региональные медучреждения с травмами
В регионе зафиксировали шесть случаев обморожения. Госпитализация потребовалась троим жителям Воронежской области.
Работники облздрава проанализировали число обращений жителей Воронежской области с 22 по 28 марта. С различными травмами к медикам обратились 2,6 тыс. человек, среди них — 1,8 тыс. воронежцев.
С 15 по 21 марта
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