В Воронежской области 965 человек за неделю получили травмы из-за гололеда

В региональные медучреждения с травмами из-за гололеда за неделю обратились 965 человек, сообщила пресс-служба областного департамента здравоохранения в четверг, 29 марта. Медики госпитализировали 11% пострадавших, большинству пациентов помощь оказали амбулаторно.

В регионе зафиксировали шесть случаев обморожения. Госпитализация потребовалась троим жителям Воронежской области.

Работники облздрава проанализировали число обращений жителей Воронежской области с 22 по 28 марта. С различными травмами к медикам обратились 2,6 тыс. человек, среди них — 1,8 тыс. воронежцев.