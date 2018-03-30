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10:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области 965 человек за неделю получили травмы из-за гололеда

Госпитализация потребовалась 11% обратившихся за медпомощью.

В региональные медучреждения с травмами из-за гололеда за неделю обратились 965 человек, сообщила пресс-служба областного департамента здравоохранения в четверг, 29 марта. Медики госпитализировали 11% пострадавших, большинству пациентов помощь оказали амбулаторно.

В регионе зафиксировали шесть случаев обморожения. Госпитализация потребовалась троим жителям Воронежской области.

Работники облздрава проанализировали число обращений жителей Воронежской области с 22 по 28 марта. С различными травмами к медикам обратились 2,6 тыс. человек, среди них — 1,8 тыс. воронежцев.

С 15 по 21 марта из-за гололеда пострадали 1,2 тыс. жителей региона.

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