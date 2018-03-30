В Челябинске после операции умерла пресс-секретарь администрации Златоуста
Мэрия поможет организовать похороны.
Мэрия поможет организовать похороны.
В одном из медицинских учреждений Челябинска 30 марта после операции умерла руководитель
В Минздраве Челябинской области подтвердили факт смерти пациентки, добавив, что случай будет разбираться на областном штабе по материнской смертности.
Известно, что девушке проводили кесарево сечение, на свет появился мальчик. Администрация Златоуста поможет организовать похороны.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.