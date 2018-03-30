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09:22 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске после операции умерла пресс-секретарь администрации Златоуста

Мэрия поможет организовать похороны.

В одном из медицинских учреждений Челябинска 30 марта после операции умерла руководитель пресс-службы администрации Златоуста (Челябинская область) Наталья Алексюк, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Минздраве Челябинской области подтвердили факт смерти пациентки, добавив, что случай будет разбираться на областном штабе по материнской смертности.

Известно, что девушке проводили кесарево сечение, на свет появился мальчик. Администрация Златоуста поможет организовать похороны.

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