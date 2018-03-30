В Ростове обрушился дом из-за стройки рядом: возбуждено уголовное дело
Снос старого дома в Ростове обернулся для застройщика уголовным преследованием. Об этом «Дон-ТР» сообщили в региональной прокуратуре.
Снос старого дома в Ростове обернулся для застройщика уголовным преследованием. Об этом «Дон-ТР» сообщили в региональной прокуратуре.
Дело по статье «Самоуправство» возбудили по иску жителей двухэтажки по адресу Серафимовича, 34.
В прошлом году строительные работы по соседству стали причиной обрушения части здания.
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