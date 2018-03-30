В Ростове обрушился дом из-за стройки рядом: возбуждено уголовное дело

В Ростове обрушился дом из-за стройки рядом: возбуждено уголовное дело

Снос старого дома в Ростове обернулся для застройщика уголовным преследованием. Об этом «Дон-ТР» сообщили в региональной прокуратуре.