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09:58 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове обрушился дом из-за стройки рядом: возбуждено уголовное дело

Снос старого дома в Ростове обернулся для застройщика уголовным преследованием. Об этом «Дон-ТР» сообщили в региональной прокуратуре.

Дело по статье «Самоуправство» возбудили по иску жителей двухэтажки по адресу Серафимовича, 34.

В прошлом году строительные работы по соседству стали причиной обрушения части здания.

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