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09:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Упавшие на дорогу провода спровоцировали большую пробку в Ростове-на-Дону

Вечером 20 марта обрыв проводов спровоцировал большую пробку на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону.

Как сообщили очевидцы, около 21 часа контактная сеть троллейбуса упала на проезжую часть. Из-за ЧП попала в аварию маршрутка № 55. Микроавтобус врезался в бетонный разделитель. О пострадавших информации не поступало.

В результате происшествия было занято две полосы движения, и на месте образовался автомобильный затор. Пробка растянулась от площади Дружинников до моста Стачки и заставила понервничать многих водителей. Машины смогли нормально разъехаться только через два часа — после того, как провода были убраны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в это же время на вокзале в Ростове проходили масштабные учения полиции и силовых структур. Правоохранители отрабатывали порядок действий в случае теракта и захвата заложников.

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