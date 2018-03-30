Упавшие на дорогу провода спровоцировали большую пробку в Ростове-на-Дону
Вечером 20 марта обрыв проводов спровоцировал большую пробку на проспекте Стачки в
Вечером 20 марта обрыв проводов спровоцировал большую пробку на проспекте Стачки в
Как сообщили очевидцы, около 21 часа контактная сеть троллейбуса упала на проезжую часть.
В результате происшествия было занято две полосы движения, и на месте образовался автомобильный затор. Пробка растянулась от площади Дружинников до моста Стачки и заставила понервничать многих водителей. Машины смогли нормально разъехаться только через два часа — после того, как провода были убраны.
Напомним, в это же время на вокзале в Ростове проходили масштабные учения полиции и силовых структур. Правоохранители отрабатывали порядок действий в случае теракта и захвата заложников.
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