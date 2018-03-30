Упавшие на дорогу провода спровоцировали большую пробку в Ростове-на-Дону

Как сообщили очевидцы, около 21 часа контактная сеть троллейбуса упала на проезжую часть. Из-за ЧП попала в аварию маршрутка № 55. Микроавтобус врезался в бетонный разделитель. О пострадавших информации не поступало.

В результате происшествия было занято две полосы движения, и на месте образовался автомобильный затор. Пробка растянулась от площади Дружинников до моста Стачки и заставила понервничать многих водителей. Машины смогли нормально разъехаться только через два часа — после того, как провода были убраны.

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