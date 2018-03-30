В Гродно мужчина сломал женщине челюсть за отказ познакомиться
Женщина 1983 г. р. отдыхала в одном из заведений областного центра. Ей начал уделять внимание мужчина 1976 г. р.
Женщина 1983 г. р. отдыхала в одном из заведений областного центра. Ей начал уделять внимание мужчина 1976 г. р.
В Гродно мужчина сломал женщине челюсть за то, что та не хотела с ним познакомиться. Информацию об этом предоставили в УВД Гродненского облисполкома.
Женщина 1983 г. р. отдыхала в одном из заведений областного центра. Ей начал уделять внимание мужчина 1976 г. р. Женщине его компания явно не нравилась, и она попросила не приставать к ней. Гражданин был раздосадован отказом и выказал свое недовольство, ударив девушку кулаком в лицо.
В результате гражданка получила перелом нижней челюсти. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 149 УК Беларуси.
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