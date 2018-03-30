Массовое отравление мороженым в Шымкенте: порядка 30 человек в больнице

Источник: Tengrinews

Среди пострадавших есть несовершеннолетние и взрослые. По данным медиков, в реанимации находятся четыре человека.

Читайте также Глава Минздрава раскритиковал медиков Северного Казахстана

«Сначала вчера к нам поступили три человека. Потом еще три человека. Ночью с похожими симптомами поступили еще 20 человек. Если количество пострадавших превышает 20 человек, то мы пишем в вышестоящий орган. Это департамент по защите прав потребителей», — рассказал главный врач больницы Галымжан Айнабеков.

Первым за медицинской помощью обратился Калмалхан Ерментаев. В инфекционную больницу попали его дочка и трое племянников. Все они ели мороженое в одной торговой точке, все сейчас в больнице.

«Я сразу поехал в СЭС с жалобой на эту торговую точку. Мне сказали, что сейчас мораторий и просто проверить не можем. Я был на этой точке — там антисанитария. Я пошел в прокуратуру районную и написал заявление туда, чтобы проверили» — рассказал он.

Около больницы дежурят родные пострадавших.