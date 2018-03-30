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09:30 (мск), источник: Tengrinews

Массовое отравление мороженым в Шымкенте: порядка 30 человек в больнице

В областную инфекционную больницу Шымкента поступили 26 человек с подозрением на отравление мороженым, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Среди пострадавших есть несовершеннолетние и взрослые. По данным медиков, в реанимации находятся четыре человека.

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«Сначала вчера к нам поступили три человека. Потом еще три человека. Ночью с похожими симптомами поступили еще 20 человек. Если количество пострадавших превышает 20 человек, то мы пишем в вышестоящий орган. Это департамент по защите прав потребителей», — рассказал главный врач больницы Галымжан Айнабеков.

Первым за медицинской помощью обратился Калмалхан Ерментаев. В инфекционную больницу попали его дочка и трое племянников. Все они ели мороженое в одной торговой точке, все сейчас в больнице.

«Я сразу поехал в СЭС с жалобой на эту торговую точку. Мне сказали, что сейчас мораторий и просто проверить не можем. Я был на этой точке — там антисанитария. Я пошел в прокуратуру районную и написал заявление туда, чтобы проверили» — рассказал он.

Около больницы дежурят родные пострадавших.

«Мой 17-летний внук вчера ел мороженое в киоске. Сначала ничего, а потом температура стала повышаться. Через несколько часов вызвали скорую. Вот сейчас в реанимации. Мы тут с 8 утра стоим и нам врачи ничего не говорят о его состоянии"-, рассказывает Ислам Ахметжанов.

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