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10:01 (мск), источник: VLADNEWS

Семья с маленьким ребёнком осталась без дома во Владивостоке

Пожар начался глубокой ночью.

Минувшей ночью во Владивостоке произошел серьезный пожар, который оставил семью с маленьким ребенком без крыши, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорание по адресу Ломана, 52 поступило в 04:54, спустя 10 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению.

Было установлено, что горела стена частного дома.

Возгорание было локализовано в 05:12, в 07:15 полностью потушено.

Площадь пожара составила 20 кв. метров.

По сигналу на место происшествия прибыли 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

В происшествии никто не пострадал.

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