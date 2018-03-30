Семья с маленьким ребёнком осталась без дома во Владивостоке
Пожар начался глубокой ночью.
Пожар начался глубокой ночью.
Минувшей ночью во Владивостоке произошел серьезный пожар, который оставил семью с маленьким ребенком без крыши, сообщает РИА VladNews.
Как сообщили в
Было установлено, что горела стена частного дома.
Возгорание было локализовано в 05:12, в 07:15 полностью потушено.
Площадь пожара составила 20 кв. метров.
По сигналу на место происшествия прибыли 9 человек личного состава и 2 единицы техники.
В происшествии никто не пострадал.
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