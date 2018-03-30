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09:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Четыре человека пострадали в ДТП на Ипподромской в Новосибирске

По предварительным данным, водитель Mitsubishi не справился с управлением и врезался во встречные «Ладу» и «Волгу», рассказали в ГИБДД.

Источник: Вести - Новосибирск

Четыре человека пострадали в ДТП на Ипподромской в Новосибирске, об этом сообщает городской отдел пропаганды ГИБДД.

Авария произошла днем 30 марта на улице Ипподромской, около торгового центра «Аура» столкнулись четыре автомобиля.

Водитель автомобиля Mitsubishi двигался по Ипподромской магистрали со стороны Фрунзе в сторону Военной. В пути водитель потерял управление, через газон вылетел на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречно идущими автомобилями: «Калиной», «Волгой» и грузовой машиной.

В ДТП пострадали водитель и пассажирка Mitsubishi, а также водитель и пассажир «Калины». Все госпитализированы.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. .

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