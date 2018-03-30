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09:50 (мск), источник: VN.ru

Угонщик из Венгерово оставил КамАЗ в кювете

Угнал КамАЗ житель Венгеровского района Новосибирской области. Парень решил покататься на большегрузе, но в конце концов загнал его в кювет.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили о странном происшествии — ночью пропал КамАЗ у одного из домов в селе Минино Венгеровского района. Обнаружив пропажу, 45-летний владелец транспортного средства обратился в полицию.

Когда следственно-оперативная группа провела розыскные мероприятия, угонщик был обнаружен. Им оказался 23-летний местный житель, ранее уже судимый за кражу. Вскоре сотрудники полиции нашли и КамАЗ. Угонщик загнал автомобиль в кювет на участке автодороги «Венгерово-Минино» недалеко от села Урез Венгеровского района.

Примечательно, что в поле зрения угонщиков оказываются не только легковые автомобили, но и большегрузная техника. Так, угонщика трактора задержали в Тогучине. В 10.45 в полицию поступило сообщение об угоне трактора МТЗ-50, а уже в 11.20 транспортное средство остановил патруль ГИБДД. За рулем находился 34-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

Угонщик из Барабинска пытался вернуться на тракторе домой в Бурятию. Мужчина рассказал, что возле вокзала он увидел трактор МТЗ-82 «Беларус», и тот так ему понравился, что у него возникло непреодолимое желание перегнать технику домой в Бурятию. Пропажу обнаружили сотрудники транспортного предприятия, проводившие работы в районе железнодорожного вокзала.

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