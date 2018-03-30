На северо-западе хулиганы испортили 15 машин во дворе

Это произошло во дворе дома номер 112 на Комсомольском проспекте. Автолюбители сразу вспомнили, что несколько недель назад на лобовых стеклах машин появились листовки об открытии платной стоянки. Под подозрением также оказались и местные шиномонтажные мастерские. Пострадавшие написали заявление в полицию. Хулиганов ищут.