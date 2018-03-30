Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Сын Боярской и Матвеева растрогал соцсети своим подарком (фото)
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов семьям погибших в Кемерово
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Кабаева в лаконичном наряде вызвала восхищение публики - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Алла Пугачева похудела до подросткового размера
Лада Дэнс призналась в любви Андрею Малахову
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
6 огромных зданий, которые эффектно снесли
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
09:53 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На северо-западе хулиганы испортили 15 машин во дворе

Жители одного из дворов на северо-западе в Челябинске вообще не смогли выехать на работу. Владельцы 15-ти машин сегодня обнаружили, что им кто-то проколол шины? сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Это произошло во дворе дома номер 112 на Комсомольском проспекте. Автолюбители сразу вспомнили, что несколько недель назад на лобовых стеклах машин появились листовки об открытии платной стоянки. Под подозрением также оказались и местные шиномонтажные мастерские. Пострадавшие написали заявление в полицию. Хулиганов ищут.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 21 погиб, 30 раненых: молодежную вечеринку омрачило страшное ДТП
Российская модель сломала позвоночник в ОАЭ, убегая от маньяка
Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров
«Газпром» приготовился выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд
Саудовский принц назвал сроки вероятной войны с Ираном
Трамп заявил Путину о победе в потенциальной гонке вооружений
Задержана гендиректор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»
Россия закрывает генконсульство США в Петербурге
Следственные действия начались в администрации Кемерово
Спорт
СМИ: Неймар вернется в расположение ПСЖ в конце апреля В текущем сезоне форвард провел 30 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 19 голевых передач
Авто
Разворот грузовика на краю обрыва (видео не для слабонервных) Чем хуже и опаснее дороги, тем выше мастерство водителей: это правило в очередной раз подтвердил водитель грузовика из Китая
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
10 способов носить мех весной Мех актуален в любое время года.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь