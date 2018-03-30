Овощной склад горел в Екатеринбурге, пострадавших нет

«До прибытия пожарных самостоятельно из горящего здания эвакуировались 15 человек. Информации о пострадавших не поступало», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате пожара огнем повреждены перегородки, перекрытия и поддоны для складирования продуктов питания. Площадь пожара составила 40 кв.м.

Собеседник агентства уточнил, что пожарные справились с огнем в течение часа. В ликвидации пожара были задействованы 27 человек.

Как сообщает пресс-группа управления МВД России по Екатеринбургу, сообщение о возгорании овощного склада на улице Комсомольской поступило в полицию 7:35 по местному времени (5:35 мск) от диспетчера пожарной охраны.

«По предварительным данным, причиной возгорания объекта является замыкание электропроводки», — говорится в сообщении.