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09:57 (мск), источник: Интерфакс

Овощной склад горел в Екатеринбурге, пострадавших нет

Екатеринбург. 30 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Пожар произошел утром в пятницу на продуктовом складе на улице Комсомольской в Екатеринбурге, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

«До прибытия пожарных самостоятельно из горящего здания эвакуировались 15 человек. Информации о пострадавших не поступало», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате пожара огнем повреждены перегородки, перекрытия и поддоны для складирования продуктов питания. Площадь пожара составила 40 кв.м.

Собеседник агентства уточнил, что пожарные справились с огнем в течение часа. В ликвидации пожара были задействованы 27 человек.

Как сообщает пресс-группа управления МВД России по Екатеринбургу, сообщение о возгорании овощного склада на улице Комсомольской поступило в полицию 7:35 по местному времени (5:35 мск) от диспетчера пожарной охраны.

«По предварительным данным, причиной возгорания объекта является замыкание электропроводки», — говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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