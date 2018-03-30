Овощной склад горел в Екатеринбурге, пострадавших нет
Екатеринбург. 30 марта.
Екатеринбург. 30 марта.
«До прибытия пожарных самостоятельно из горящего здания эвакуировались 15 человек. Информации о пострадавших не поступало», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате пожара огнем повреждены перегородки, перекрытия и поддоны для складирования продуктов питания. Площадь пожара составила 40 кв.м.
Собеседник агентства уточнил, что пожарные справились с огнем в течение часа. В ликвидации пожара были задействованы 27 человек.
Как сообщает
«По предварительным данным, причиной возгорания объекта является замыкание электропроводки», — говорится в сообщении.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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